因國際原物料價格持續上漲，促使鋼廠為反應成本而調漲價格，加上清明連假前夕市場買氣不錯，故本周豐興開出紅盤，其中鋼筋為連續2周上漲。

本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸10400元；鋼筋調漲400元，報每公噸19400元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至167美元；日本2H廢鋼漲至425美元；美國貨櫃廢鋼漲至400美元。(商品行情網)

(時報資訊)