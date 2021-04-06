《商情》反應成本 國內鋼筋連2漲 10:522021/04/06 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因國際原物料價格持續上漲，促使鋼廠為反應成本而調漲價格，加上清明連假前夕市場買氣不錯，故本周豐興開出紅盤，其中鋼筋為連續2周上漲。 本周豐興宣布廢鋼調漲300元，報每公噸10400元；鋼筋調漲400元，報每公噸19400元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至167美元；日本2H廢鋼漲至425美元；美國貨櫃廢鋼漲至400美元。(商品行情網) 開第一槍 三星、索尼電視全面漲價 台股清明後開盤大利多 美三大指數創新高紀錄 (時報資訊) #豐興 #鋼筋 #漲至 #廢鋼 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》聯茂3月營收攀峰 Q2獲利可期 08:192021/04/06 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 04:102021/04/06 財經要聞 共享行動電源齊漲 消費者喊貴 04:102021/04/06 話題觀察 不輸半導體 下一波黑馬股別太早賣 17:002021/04/05 財經 3月股漲 六大壽險Q1獲利續衝 04:102021/04/06 金融．稅務 《期貨》三大期指齊揚 4月台指期飆漲211點 09:102021/04/06 財經 美就業數據報喜 全球股市開香檳 22:032021/04/05 財經 聚焦三變因 2021遊艇業決勝點 04:102021/04/06 產業．科技 《台北股市》股市泡沬化？後QE保留現金彈性 09:102021/04/06 財經 《美股掃瞄》經濟數據強勁＋債息平穩 道瓊、標普500再創新高 09:102021/04/06 財經 排除台灣成本飆34兆 各國大搞半導體投資 慘遭報告打臉 21:202021/04/05 財經 財經熱門新聞 不會有下個十年？ 蘋果CEO庫克洩漏離開時機 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 台積電旗下采鈺科技6日以每股240元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 【太魯閣出軌】半導體實力傲視全球 日媒卻曝台灣這點太危險 - 財經 15檔造市候選股 搶卡位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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