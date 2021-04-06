砷化鎵代工廠-宏捷科(8086)因工作天數恢復正常，3月合併營收達3.7億元，月增10.78%，為104年12月以後單月新高，目前宏捷科訂單能見度已達下半年，宏捷科也加速開出新產能，預計年底時月產能將達2萬片。

由於WiFi 6需求強勁，WiFi 6客戶市佔率不斷擴大，且IoT及智慧型手機需求回溫，4G PA出貨穩定成長，宏捷科3月合併營收達3.7億元，月增10.78%，年成長36.02%，為104年12月以後單月新高，累計前3月合併營收為10.65億元，年成長30.97%。

目前宏捷科主要營收仍來自WiFi產品，隨著IoT及手機市場回溫，4G PA成長力道強勁，陸系客戶下單量已躍居第二大；由於大陸將停止2G、3G頻段服務，IoT物聯網已由NB-IoT漸次轉入4G CAT.1.，陸系客戶也已開始投片，宏捷科在4G PA的市佔率將再次擴張。

受惠大陸5G智慧型手機轉換潮開始顯現，且美系客戶產能吃緊，要求宏捷科提高出片量，宏捷科預估，今年5G手機PA出貨可望逐步放量，全年佔比有機會達15%到20%。

為因應客戶強勁需求，宏捷科二廠第一期設備裝機順利，製程持續驗證中，預計第2季底設備月產能可達15000片，公司亦加緊下一階段擴充產能計劃，預估今年底月產能可達2萬片。

至於1月產品漲價效應預估將於第2季開始逐步發酵，屆時宏捷科將會隨著擴產及漲價效應，進而達到月月增，季季增的成長態勢。

(時報資訊)