由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》於今(6)日進行春季最大改版【朝聖者之路】，釋出【五大全新地圖】、【公會狩獵場】、【美容室】、【高級技能】等，共六大項目及七大活動。此外，XL Games遊戲製作人宋在京及金珉秀，特別拍攝影片感謝上市以來台港澳玩家的支持，並公布未來改版方向。即刻登入體驗、全新遊戲內容！

《月光雕刻師》春季最大改版「朝聖者之路」、最高等傳說五階裝備＆高級技能登場！

《月光雕刻師》於4月6日改版，【五大全新地圖】推出「巴洛克峽谷」、「北部巴洛克山脈」、「矮人之墓」、「弗蕾雅之路」、「朝聖者之路」。新地圖中充斥各種全新怪物，玩家有機會取得最新高階的【傳說五階裝備】，還能體驗超過50個全新地圖新任務；【高級技能】為迎接更艱難的挑戰等級，目前中級主動技能將開放玩家升級為高級技能，取得更強大的戰力。此外，玩家小屋系統開放【塔姆林玩家小屋】供玩家設立，玩家可將舊的小屋搬家到新的小屋，並獲得「塔姆林」、「弗蕾雅之路」、「朝聖者之路」、「索穆倫東部」、「本薩河」、「勒加斯郊區」高等地區的經驗值BUFF，讓玩家打怪賺取更多經驗值！

除了挑戰項目全面革新，官方也新增【美容室】功能，可變更臉型及髮型，使用「外型變更卷」還有更多稀有的限定外型可選擇，可以調整性別、聲音，創造自己獨一無二的角色！公會內容也新增【公會狩獵場】多人入場副本、開放「公會基地」的「傢俱套裝功能」取得專屬BUFF；PVP玩法調整，將整合為一整週的PVP競賽玩法，並新增全新獎勵內容；職業平衡也進行全面更新，包含裝備能力、技能及武器，更多詳情改版資訊請鎖定官網公告及官方粉專。

《月光雕刻師》新增「美容室」功能。(圖/遊戲公司提供)

※活動一【改版紀念點名活動】

改版後至下次維護期間，累積登入次數可獲得獎勵，包含：「傳說2階防具箱子」*1開啟可取得「傳說二階」全套防具裝備、「磨刀石」*1、「中級月暈精髓」*1、「裝備特化禮包」*1、「飾品特化禮包」*1、「強化保護石」*5、「英雄屬性石選擇箱子」*1開啟可自選「英雄級屬性石」，強化裝備獲得增強屬性。

※活動二【新手/回歸活動】

1.新手登入活動，使用新帳號登入即可參加，可累計領取：「暗影武器(英雄3階)」*1、「經驗值增加藥劑(3日)」*1、「閃耀女神的祝福(3日)」*1、「黑熊夥伴契約(3日)」*1、一百萬金幣、「武器強化卷軸」*5、「防具強化卷軸」*10、「高級狂暴藥劑」*20、「凡爾賽的庇佑(1小時)」*5、「暗影鎧甲(英雄3階)」*1。

2.老手回歸活動，超過30日未登入帳號，於改版後登入即可累計領取：「稀有MP吸收屬性石(100%)」*1、「經驗值增加藥劑(7日)」*1、「閃耀女神的祝福(7日)」*1、「傳說2階防具箱子」*1、「黑熊夥伴契約(7日)」*5、「道具掉落機率增加藥劑(7日)」*1、「鯊魚雕像」*1、「頂級月暈精髓」*10、「凡爾賽的庇佑(1小時)」*5、「 英雄屬性石選擇箱子」*1。

※活動三【兒童節活動】

改版後至下次維護期間，推出兒童節活動專屬活動。

1.甜點酒吧任務

玩家達Lv.20級，可到主城「塞拉堡尋」找NPC「聖瑪格麗特」，完成任務可獲得兒童節專屬的甜點「波奇棒」食譜，可兌換「巧克力波奇棒」和「草莓波奇棒」。使用可獲得增加移動速度和屬性值BUFF效果。

2.餅乾收集任務

狩獵怪物有機會掉落「餅乾道具」，可至活動頁面兌換「巧克力牛奶」、「草莓牛奶」等料理，可分別瞬間恢復20%血量和魔力，還可換取「祝福護甲增強捲軸」及「祝福武器增強捲軸」。

《月光雕刻師》兒童節活動。(圖/遊戲公司提供)

※活動四【據點爭奪戰報名費50%折扣】

原本公會據點爭奪戰報名費為6000公會幣，改版後至下次維護期間，折扣為3000公會幣。

※活動五【改版紀念公會任務】

完成：訪問公會基地、公會捐獻、公會釣魚、好感度送禮、公會突襲、公會商城、採集等任務，可獲得「高級狂暴藥劑」*10、「高級屬性石箱子」*5、「馬賽爾的寶石盒」*3、「飾品強化卷軸」*2、「高級戰利品箱子」*3、「金幣增加藥劑(7日) 」*1、「燃燒的水」*5、「扭曲的深淵入場卷」*2、「紅色蝴蝶」*200。

※活動六【托洛切特的祝福II】

改版後至下次維護期間，「塞拉堡」中將出現NPC「斯泰特」，完成考驗可獲得「托洛切特的祝福II」BUFF，大幅提升Lv.81至Lv.200的經驗值獲取量。

※活動七【公會點名活動】

改版後至下次維護期間，公會成員每天可於簽到頁面簽到，滿足簽到人數可獲得「高級技能書頁面」，每周滿足簽到人數額外獲得「頂級屬性石箱子」，活動全程每天都有20人以上再獲得「大作的龍雕像」。

(科技)