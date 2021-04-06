撞擊瞬間曝光！運安會公布太魯閣號50死真相（撞擊畫面從8:29開始）

台鐵太魯閣號2日發生嚴重傷亡事故，國家運輸安全委員會初步研判，事故是在工程車滑落5至7分鐘後發生。監委葉宜津、蔡崇義、鴻義章今天表示，普悠瑪號脫軌事件甫3年，又再度發生出軌傷亡事件，除向家屬致哀，將待全國救災、善後工作告一段落後，立案調查真相，欲釐清黃金5分鐘有無積極作為？台鐵的採購作業、通報情形、安全管理等，是否均出現嚴重疏失。

針對太魯閣出軌事故，3位監委說，此事故仍有多處疑點待釐清，包含邊坡的吊卡車為何滑落？若卡車滑落後5至7分鐘，列車始經過，這黃金救命5至7分鐘，為何無人通報，相關人員為何毫無作為？究竟是人員疏失，抑或消極不作為？

3位監委另質疑，吊卡車滑落地點為台鐵工務處發包的「鐵路行車安全改善6年計畫-北迴線」工程工地，該工程採購當時，有無考量建置工地安全措施？其監工、複查機制為何？等等多項疑點待釐清。

因此，待救災、善後工作告一段落後，3位監委將立案調查真相，盤點工安規範及政策，釐清疑點並追究相關人員是否有行政違失責任，以期告慰傷亡者及家屬，避免憾事一再發生。

監委強調，鐵道運輸具備高載量及高速特性，一旦發生事故意外，殊為嚴重，事涉公共安全議題，此為監院長期重視且關切面向；先前已針對普悠瑪列車脫軌事故、台鐵重大工安意外、鐵路列車駕駛人員及營運管理規範未盡周延妥善、台鐵行車安全與事故防止機制探討等多案進行調查。

監委說，並要求台鐵局除應加強員工危機意識及風險管理之外，猶應探究現有危害與行車事故原因，輔以營運管理作為，以降低危害風險發生，另應強化面對行車事件的緊急應變處理機制，確保乘客安全無虞。

監委指出，同時對於交通部涉及監督事項的疏漏，所導致的重大行車事故，多次予以糾正；然而仍發生此次憾事，顯見台鐵局似未記取教訓、落實改善相關疏失、無法建立民眾對台鐵運輸安全之信心，令人遺憾。

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(中時 )