今天下午1時許，台東縣關山鎮66歲老翁至關山鎮農會欲匯款98萬，櫃員直覺有異，隨即報案，老翁被機警的員警攔下，還堅決地說「不匯款的話，檢察官說要凍結我的帳戶」，幸經員警戳破詐騙老哏，保住老翁血汗錢。

關山鎮有位老翁今天下午1時許神情慌張地到關山鎮農會，向櫃員表示要匯款98萬餘元，行員直覺有異，機警的打電話報案，老翁看匯款不成，轉頭欲開車離去，所幸被趕來的警員鄭任甫及余詩涵攔下，詢問老翁為何要匯款，老翁堅決地說「不匯款的話，檢察官說要凍結我的帳戶」。

員警恐其轉至郵局匯款，遂立即將他攔下，義正嚴詞的告訴他「這帳戶已遭通報，你還要匯款嗎」？在余員一番苦口婆心的勸告下，老翁這才恍然大悟，打消匯款的念頭，並一再感謝警察及櫃員，替他守住一輩子的積蓄。

關山警分局表示，在政府各單位積極宣導下，詐騙案件有下降趨勢，但是「假檢察官凍結帳戶」、「假交友真詐財」、「購物分期操作ATM詐財」等詐騙老哏依然活躍，請民眾多加注意，接到來路不明的電話，請謹遵「1聽2掛3查證」防詐騙3步驟，以確保自身財產安全。

(中時 )