雲林家扶即日起推出1200隻MoMo熊玩偶，民眾捐贈單筆滿300元，就送1隻粉紅色穿著白T恤、牛仔吊帶褲的熊玩偶，希望大家「熊有愛」，一起來擔任雲林家扶的助養人，熊玩偶自即日起送完為止。
雲林家扶主任廖志文表示，雲林縣目前有約4000名家扶認養人，但有些認養人會因工作異動、收入減少等因素而中斷認養，或因忙碌忘了匯款，因此需要號召民眾捐助300元的助養費來填補其缺口。
雲林家扶2020年統計中，該年1月就代墊認養費達435份，4月286份，5月高達333份，當家扶認養人沒有繳交認養費，就要藉由助養人捐款來填補這個缺額。
廖志文指出，雲林家扶推出「熊有愛」捐款，滿300元即可獲贈可愛MoMo熊玩偶1隻，期盼民眾來擔任雲林家扶的助養人，讓MoMo熊陪大家一起關懷雲林孩童。
民眾若親臨雲林家扶捐款滿300元，當場便可獲贈熊玩偶，如以劃撥或信用卡捐款，將以郵寄方式送出MoMo熊。詳情電洽（05）6323200行政組，活動即日起1200隻熊玩偶送完為止。
(中時 )
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