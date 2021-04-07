美國勞工部6日（周二）公布職位空缺暨勞工流動調查報告（JOLTS），2月職缺數經季調後增加26.8萬個，職缺總數達到約740萬，寫下2019年1月以來的兩年高點，比疫情前水準高出5.1％，顯示新冠疫苗接種人數增加帶動內需，以及政府提供的額外紓困提振企業對人力的需求。
最新報告反映就業市場好轉的最新指標。Oxford Economics經濟學家Lydia Boussour表示，「勞動需求應該持續升溫，因企業如今迎向疫情後的需求躍起。」
(工商 )
美國勞工部6日（周二）公布職位空缺暨勞工流動調查報告（JOLTS），2月職缺數經季調後增加26.8萬個，職缺總數達到約740萬，寫下2019年1月以來的兩年高點，比疫情前水準高出5.1％，顯示新冠疫苗接種人數增加帶動內需，以及政府提供的額外紓困提振企業對人力的需求。
最新報告反映就業市場好轉的最新指標。Oxford Economics經濟學家Lydia Boussour表示，「勞動需求應該持續升溫，因企業如今迎向疫情後的需求躍起。」
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