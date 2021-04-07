大陸最大網上旅遊服務平台攜程6日晚間公布已通過港交所上市聆訊，赴港第二上市，保薦人為中金、高盛及摩根大通。有消息人士透露，攜程將於本周啟動招股。早前有報導指，攜程計劃4月在港上市，集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。

根據攜程初步招股書披露，旗下擁有四大線上旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。

截至2021年2月底止，百度為第一大股東，擁有11.5％股權；創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有股權約6.7％；騰訊大股東Naspers持股約5.5％。

攜程從2018年至2020年期間，總收入分別為人民幣（下同）311億元、357億元、183億元，值得留意2020年總收入年減49％，主要是因為新冠病毒疫情在中國及全球的負面影響。當中，住宿預訂及交通票務業務為收入來源，該兩大業務合共收入佔比達8成以上。

攜程來自大中華市場的總收入分別佔總收入約90％、87％及93％。來自國際市場的總收入分別佔 10％、13％及7％。

攜程於2018年及2019年淨利潤分別為11億元及70億元，2020年淨虧損33億元，主要是由於新冠病毒疫情對國內及國際的旅遊限制，從而影響收入。過去三年，毛利率分別為80％、79％及78％。

截至2020年12月31日，攜程在中國300多個城市擁有約6,000家以輕資產模式運營的線下門市。

(工商 )