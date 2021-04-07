台鐵408次太魯閣號列車2日撞上從邊坡滑落的工程車後出軌，造成50人身亡、數百人輕重傷。據了解，這次出事的工地「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護工程」，原本也在勞動部的突襲檢查之列，檢查當天因為有跨夜火車通過，再加上當天未施工，所以勞檢團隊無法抵達工地而未完成檢查。

勞動部7日前往立法院社福衛環委員會針對「職業災害千人率逐年顯著下降，惟近來重大職災事件媒體報導屢見不鮮，請針對我國職業災害預防精進作為現況及檢討」進行專題報告，並備質詢。

至於這次發生事故的「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護工程」，勞動部過去是否有進行檢查過？勞動部職業安全署署長鄒子廉指出，勞檢團隊在3月15日凌晨2時原本要針對這一項工程進行檢查，但當時抵達崇德檢查站的時候，發現當時會有一輛跨夜的莒光號通過，導致工地現場不但沒有施工、也無法抵達現場，所以當時沒有完成檢查。

鄒子廉說，台鐵施工情況又很特殊、不一定是天天都施工，再加上勞動檢查並不會事先通知，沒有辦法預先知道當天是否有施工，所以這一場剛好因為未施工而未完成檢查。

另外，為了預防營造工地的層層外包機制，在發生風險時，會出現「斷尾」現象，職業安全衛生法第25條規定，事業單位以其事業招人承攬時，其承攬人就承攬部分負本法所定雇主之責任；原事業單位就職業災害補償仍應與承攬人負連帶責任，再承攬者亦同。而這項台鐵局採購工程，鄒子廉坦言，往上追究雇主責任，確實會追到台鐵身上。

(工商 )