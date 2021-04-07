大陸招聘網站前程無憂7日發佈2021年第1季薪酬調研報告，顯示27個熱門城市的平均薪酬較上季繼續保持增長態勢。其中北京、上海、深圳位列全國27個熱門城市平均薪酬（當季總收入的月平均值，不統計年終獎）的前三位，分別為1萬1187元（人民幣，下同）、1萬814元、1萬247元。

分行業來看，2021年第1季的薪酬漲幅前5大行業，依次為金融／投資／證券行業、通信／電信／網路設備行業、電子技術／半導體／積體電路行業、互聯網／電子商務行業與專業服務業。

根據中新經緯引述該報告分析，當前企業已適應「疫情常態化」，讓經營趨於穩定，與2020年相比，企業調整員工薪酬的內外部條件逐步好轉，作為年度薪酬重要的調整視窗期，相當比例的企業在第1季進行了相應的薪酬調整。

而在調薪條件具備情況下，企業對基礎員工進行傾斜，有利於日常穩定營運。其中非一線發達城市薪酬漲幅依然保持領先。

(旺報 )