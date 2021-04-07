總統蔡英文7日在民進黨中常會前，為台鐵太魯閣號意外事故默哀，並提出台鐵改革的要求。蔡英文承諾，當務之急除了強化台鐵內部組織功能調整，提升管理效率和安全性外，還要努力解決台鐵長期財務虧損的問題。

在強化台鐵組織功能方面，蔡英文表示，例如加強台鐵「運工機電」四大系統的橫向整合功能，改變層層上報，再層層下達的處理模式，讓區域內的問題可以在區域內解決，來提升台鐵的管理效率和安全性。 還有最重要的，是很多人提出的，台鐵施工安全管理的意識和標準。這一定要全面檢討，革新台鐵的組織文化。管理和安全的問題不解決，營運模式再怎麼調整，都無法滿足社會的期待。 其次，是改善台鐵長期虧損問題。蔡英文認為，台鐵為了國家經營許多無法獲利的鐵道路段，所造成的營運虧損，還有員工退休、資產活化等問題，日積月累之下，造成台鐵財務龐大的負擔，不僅打擊員工的士氣，也讓台鐵的營運效率、安全都出問題。

她表示，當台鐵的營運能夠做到良好的管理、提升安全的要求，並且能改善財務的困境，才會有更大的空間與彈性來討論，最適合台鐵永續經營的模式。

蔡英文也指出，社會針對「台鐵改革」，已經有很多想法跟意見，包括台鐵未來的經營模式是否要公司化的問題。台鐵有沉重的歷史包袱和財務壓力，它也肩負著許多政策責任和社會責任，確實需要改革。每一個台灣人都希望，台鐵可以更安全、更有效率。這的確是台鐵的責任，當然也是政府的責任。

蔡英文表示，2018年10月發生普悠瑪事故之後，隔年1月，行政院針對台鐵改革，提出了144件事項，經過兩年的時間，已經處理了109項。剩下的大多數，是需要一些時間來處理的項目，我們一定會逐步完成。這些改革，必須按部就班來處理。

蔡英文宣示台鐵改革勢在必行 網轟：3年前都說過了

(工商 )