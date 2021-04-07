監察院調查搞烏龍 池啟明大法官背黑鍋 16:522021/04/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 司法院記者會資料。（林偉信攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 司法院表示根據大法官自律委員會議調查結果，翁茂鍾筆記本沒有記載他曾拜訪池啟明大法官，監察院調查報告確有誤載，被錯誤引用後，司法院調查後還池啟明清白，認定未涉入翁茂鍾案。 司法院拿出資料指出，監察院的調查報告有誤，並經媒體引用報導，但池啟明根本未接受招待飲宴，況且他在最高法院擔任諸慶案的審理法官之一，但諸當時死亡後，才由保密分案由池啟明承辦，沒有分案異常情形。 美欲介入烏東局勢 俄促遵停火協議 翁茂鍾案「司法除垢」 3團體告發6司法官貪汙 (中時 ) #池啟明 #大法官 #監察院調查 #司法院 #搞烏龍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅智強轟蘇貞昌把林佳龍當防火牆 卸責又戀棧 10:082021/04/06 政治 翁茂鍾委任律師告監院國賠 知情人士：石木欽案前哨戰 10:252021/04/07 社會 一封「看不下去」檢舉函 掀富商翁茂鍾9年前勞動造假 07:542021/04/06 社會 買到發狂！台中標地200億入袋 水湳、烏日地王換人當 16:052021/04/07 房市新訊 台中標地200億入袋 水湳、烏日地王換人 14:002021/04/07 財經 怪男扮品牌調查員佯裝拍穿搭照 一把猛抓男學生下體多人受害 14:262021/04/07 社會 網軍蠢動帶風向 04:102021/04/07 時論廣場 史話》搞垮蔡辰洲來證明王昇罪狀──關中傳奇（三） 11:162021/04/07 兩岸史話 《傳產》台中標地200億入袋！水湳、烏日地王換人 13:252021/04/07 財經 太魯閣號事故誰下台？ 唐湘龍：看這政府要不要臉 23:482021/04/06 政治 翁茂鍾案第二波調查 司法院將公布決議 13:592021/04/07 社會 社會熱門新聞 真相呼之欲出 工程車疑為怪手救援失敗墜軌 駕駛都是李義祥 - 社會 關鍵人物落網 工程車副駕逃逸移工被專案小組逮回 - 社會 囂張女搭公車拒付錢 失控飆罵司機：國家照你規則走嗎？ - 社會 【太魯閣出軌】巧合？事故隧道上有2殉職碑 紀念51名日治開路喪命工人 - 社會 對話內容曝光！李義祥明知連假不能動工 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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