司法院表示根據大法官自律委員會議調查結果，翁茂鍾筆記本沒有記載他曾拜訪池啟明大法官，監察院調查報告確有誤載，被錯誤引用後，司法院調查後還池啟明清白，認定未涉入翁茂鍾案。

司法院拿出資料指出，監察院的調查報告有誤，並經媒體引用報導，但池啟明根本未接受招待飲宴，況且他在最高法院擔任諸慶案的審理法官之一，但諸當時死亡後，才由保密分案由池啟明承辦，沒有分案異常情形。

(中時 )