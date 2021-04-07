國立臺灣大學(以下簡稱臺大)與交通部中央氣象局(以下簡稱氣象局)於3月29日，由臺大理學院吳俊傑院長以及氣象局鄭明典局長，代表雙方簽署「建構地球科學合作平台」合作協議，就人員交流、科技合作、科普推廣及人才培訓等面向，共同引進與開發大氣、海洋及地震領域先進科技，共譜科技研發、人才培育、產業應用、環境永續及國際接軌5大合作願景。

雙方表示，臺大長期培育眾多地科傑出人才，於政府機關及產學研界貢獻所學，此次合作乃結合學界的尖端學術研究與政府的實務作業，將可再精進科學技術融入氣象局作業的觸角，作業需求亦可適時回饋學研，爰此，雙方凝聚了共同致力推動建構合作平台之共識。

臺大吳俊傑院長進一步說明，該校在大氣動力模擬、衛星遙測、氣候變遷、中尺度氣象、颱風動力、地震測報與預警、地質活動構造監測等相關領域之研究成果豐碩。

如新海研1號協助提供氣象局加裝氣象儀器，協助臺灣周邊海域之海氣象觀測，並配合氣象局緊急狀況任務，出海協尋流失之浮標觀測儀；臺大水工所也與氣象局合作，進行雨量計品質提升等技術交流，另臺大大氣科學系學生每月或隔週到氣象局參與天氣分析診斷討論，將理論與實務結合，增廣學生視野。

臺大做為臺灣高等教育機構，自許對這塊土地，肩負重責大任。未來，希望在既有基礎上，透過創新科學研究與政府機關之實際作業發展結合，增加研發的深度與廣度，攜手提升廣義地球科學研究與作業的量能，共同擴展相關的國際互動與交流，開創更美好未來。

鄭明典局長亦表示，氣象局所產出的氣象、海象、地震等相關資訊皆是民眾日常生活所需，也是政府在災害防治、環境保護、水資源管理等領域所需。

氣象局過去與臺大的合作，已獲得許多成果，包括雙方合作進行跨國的觀測與預報實驗、颱風與劇烈天氣飛機投落送觀測、颱風強度及暴風圈預報技術開發、雙偏極化雷達觀測資料應用技術發展、梅雨豪大雨極短期預報技術開發、數值天氣預報模式發展，以及氣候監測分析技術發展，除能強化氣象局在海氣象的監測與預報能力外，亦增進臺大教學與研究能力。

對於地震方面，臺大持續參與氣象局地震測報及預警相關技術開發、地震資訊彙整，同時雙方亦將針對精進地震預警演算技術進行密切的交流。

另一方面，氣象局目前與國外的許多氣象、地震及海象作業機關，已針對監測與預報作業進行資料交換及技術合作，若要再更進一步提升我國地科研究與作業技術，則需要更密切的國際合作研發才能突破，期待與臺大的攜手合作，能讓未來作業實務與科研發展在國際接軌方面有更豐碩之成果。

(中時新聞網)