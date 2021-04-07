台鐵太魯閣號出軌意外，造成重大傷亡，國泰金控7日宣布捐款3千萬元，希望撫慰罹難者得以安息，傷者得到更好的醫療，家屬儘速走出傷痛，同時國泰金子公司國泰人壽及國泰世紀產險至今已理賠近1.2億元，及260萬元以上的慰問金，並有百位以上志工及員工在現場進場關懷與相關協助。

國泰金控表示，國泰人壽與國泰產險在事變後立即啟動保戶關懷與志工服務措施，並將善盡企業社會責任，捐款3千萬元，盼能撫慰罹難者得以安息，更祈盼傷者得到最好的醫療照護，及事故家屬創傷能早日獲得平復，進而希望台灣社會能夠盡快平和。

國泰金指出，這起重大交通事故，國泰集團逾5萬名員工感同身受，服務人員和志工相繼投入慰問協助，自事件發生當日就啟動每日逾100位以上志工和服務同仁進行關懷，總計國泰人壽與國泰產險至今已理賠近1.2億元、慰問金260萬元以上，後續也將持續統計各項醫療給付申請。

(工商 )