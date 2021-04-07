稀有的暗色型小白鷺，捕魚技巧與一般小白鷺沒兩樣。（莊哲權攝）

稀有的暗色型小白鷺，捕魚技巧與一般小白鷺沒兩樣。（莊哲權攝）

白鷺鷥不一定是白色！ 台東利嘉溪出海口近日出現1隻黑色的小白鷺，羽毛呈戰艦般的灰藍色，乍看之下以為是玩得髒兮兮的白鷺鷥，經確認是罕見的暗色型小白鷺，鳥友說，暗色型小白鷺的身世至今仍是謎團，有個說法是基因突變造成，也有人認為是小白鷺和岩鷺的愛情結晶。

「誰把小白鷺的羽毛染黑了？」台東利嘉溪出海口經常上演大群小白鷺捕魚秀，日前有眼尖的鳥友發現，鷺群中1隻「亂入」的暗色型小白鷺，由於非常稀有 ，許多拍鳥人都沒拍過，鳥友大呼「賺到了」。

不過鳥友也坦言，起初還以為是玩得全身髒兮兮的小白鷺，或是受到重油汙染，甚至還聯想到是不是台東的太陽太熱情，把牠晒黑了。

鳥友說，這隻「小黑」除了全身不太均勻的暗灰色羽衣以外，所有的特徵包括黑腳、黃色腳掌，都跟小白鷺一樣，就連捕魚的技術也如出一轍，混在大群白鷺鷥中討生活，動作相當靈活，抓魚機率很高，只是顯得有點突兀。

鳥友表示，暗色型小白鷺的身世仍是羅生門，也不知道牠繁殖於何處，最普遍的說法是基因突變形成的「黑子」，但有圖鑑記載，是另一種稀有暗色型，也有人說是小白鷺與黑色的岩鷺交配後的愛情結晶，不過可能性較低。

顛覆傳統的白，據了解，黑色型小白鷺首次在台灣被發現時，連國際級賞鳥專家也驚嘆不已，台灣大概每年會出現一兩隻，高雄、嘉義也都有過紀錄，但都是驚鴻一瞥，去年9月在屏東大鵬灣也曾經現蹤， 吸引不少鳥友前往搶拍。

(中時 )