近年盛行親子露營，天王周杰倫（周董）最近也愛上露營，日前才分享跟王仁甫、季芹與阿緯2對夫妻到溪邊野營照片，7日又在IG曬出營火趴照，除了老班底阿緯外，還多了林志穎、邱勝翊（王子），有人驚問「那是林志穎嗎」，釣出本尊回「對」，還有網友眼花把阿緯看成吳宗憲：「左二猛一看以為是憲哥，還以為是世紀大和解了！」王子則在臉書開心分享：「人生首次露營解鎖，體驗大自然的美。」

昆凌也曬出在大自然美照，開心表示：「收集瀑布。」並分享一對兒女露營趣事，當兒女晚上玩起枕頭大戰，兒子跑過來跟她告狀：「媽媽，姊姊打到我。」女兒笑說：「枕頭大戰就是要打到啊。」昆凌笑虧：「弟弟再次被KO（擊倒）。」

林志穎的老婆陳若儀也在IG分享一家人開心露營影片，影片中可見他們是選住貨櫃屋房型，兒子開心在屋裡跳床，在野外放風箏、騎腳踏車，晚上大家則在帳篷下吃鍋、烤肉，攜家帶眷的他們玩得不亦樂乎。

王子表示，「謝謝高高玩周杰倫哥、敏銳神觀察系玩家，昆凌美好和貼心的安排，總是處處替大家著想，讓大家有ㄧ趟開心有趣的旅程」，他說周董和昆凌很照顧大家，都幫大家安排好好的。他跟昆凌很小就認識，之前還一起拍戲（偶像劇《愛上巧克力》），之前也會跟周董ㄧ起打籃球，最近就比較常邀約吃飯、玩密室和狼人殺， 以及相約出遊，王子跟弟弟邱宇辰都會一起參與，聚會時周董也常變魔術，每次都讓大家目瞪口呆。

(中時 )