最新大陸3月製造業PMI由50.6上升至51.9，高於市場預期的51.0，反應春節後的上崗職工與產能相比往年迅速調整到位，製造業、營建業為景氣擴張的要角，住宿業和交通運輸業商務活動指數升幅明顯，表明企業間商務往來趨於頻繁，加上各地方政府展開大建設項目，景氣明顯回升，陸股後市看俏。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，A股上市公司年報、季報將於4月底前披露完成，成為影響個股表現重要因素。此外，4月中下旬舉辦的中央政治局會議，以及4月22日地球日線上氣候高峰會，中美元首可能會談，可以觀察下季度大陸宏觀政策的方向，與中美關係的可能發展。

黃家慶表示，隨景氣逐步復甦回溫，市場對於提前升息風險擔憂日增，但預期未來可望由景氣行情接棒資金行情，特別是已經修正過後的陸股、港股，預期在沉澱整理完成後，仍有機會重新向上突破。

(工商 )