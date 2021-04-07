4月7日為「台兒莊大捷」的83週年紀念日，國民黨大陸事務部主任左正東表示，這場戰役是自盧溝橋事變後，國軍首次取得的重要軍事勝利，對中華民國、對國民黨都值得紀念，也闡明一概念，弱勢者面對失敗，必須堅強忍耐，團結合作，才談得上在來日「積小勝為大勝」的可能性。

左正東說，八十三年前的今天，在山東西南小鎮台兒莊，國府軍隊擊敗向徐州進攻的日軍，這是歷史上著名的「台兒莊大捷」。這場戰役是自盧溝橋事變後，國軍首次取得的重要軍事勝利，全國士氣大振，大半年的艱苦抗戰首次出現勝利契機，歷史學家塔奇曼（Barbara Wertheim Tuchman）更在《史迪威與美國在華經驗》（Stilwell and the American Experience in China, 1911-45）一書中，將此次戰役稱為「日本建立（現代）陸軍以來第一次顯要敗仗」。

左正東表示，因教科書介紹過，從小對台兒莊大捷耳熟能詳，民國六十年代中影巨作「英烈千秋」，其中一段提到張自忠對台兒莊大捷的貢獻，後來看大陸拍的「血戰台兒莊」，更覺得這場戰役可歌可泣。當年裝備嚴重不足，來自四面八方不同派系的各路軍隊，在桂系將領李宗仁的指揮下，居然打敗裝備精良、銳不可當的日本軍隊，極為不易，展現中華民族保家衞國的堅強意志。

台兒莊大捷後，國民政府頒發八枚青天白日勳章，第一波頒發給孫連仲和湯恩伯，孫連仲率領以西北軍為班底的第二軍團軍，固守台兒莊，浴血奮戰，死守不退，消耗日軍大量戰力，後來湯恩伯率領第二十軍團從日軍後方進攻，雙方裡應外合，終能戰勝強敵。此外，原本在中原大戰之中結仇的龐炳勳和張自忠，捐棄成見，通力合作，在臨沂先重創日軍，為台兒莊大捷奠定基礎，更傳為佳話。

左正東說，這場戰役對中華民國、對國民黨都值得紀念，專研中國近代史的李君山教授特別撰文回顧台兒莊大捷的歷史，他從這段歷史提醒我們：弱勢者面對失敗，必須堅強忍耐，團結合作，選擇戰場，伺機而動，才談得上在來日「積小勝為大勝」的可能性。當年國民政府領導抗戰，堅苦卓絕，終至勝利，這是中華民國歴史的光輝篇章，也是中國國民黨黨史的光輝篇章，國民黨黨員應該牢記。對參與抗戰的國軍將士，他們用鮮血生命留下抗戰史詩，我們更不能忘記。

(中時 )