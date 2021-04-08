高盛（Goldman Sachs）執行長大衛·所羅門（David Solomon）週二表示，在高槓桿基金被迫出售了美國和大陸的幾支股票，並讓其他銀行苦吞了數十億美元之後，他認為該行的風險管理系統表現良好。

當客戶未能滿足保證金要求時，投資銀行開始以高折扣價購買大批股票後，Discovery和ViacomCBS的股價大幅下跌。強迫出售給瑞士信貸造成了約47億美元的損失，兩名高層週二宣布辭職。然而，高盛尚未報告交易造成重大損失。

所羅門在CNBC的「Squawk Box」上說：「從我的角度來看，我們的風險控制運作良好。我們儘早發現了風險。我們根據與客戶的合約採取了迅速的糾正措施，以降低風險。」、「而且我真的不能說其他銀行做了什麼以及他們如何處理這種情況，但是我對我們的團隊處理方式到非常滿意。」

所羅門表示，Archegos爆倉具有「典型性」，未來可能重複發生，對於家族型基金執行嚴格的審查，未來「值得討論」，他表示：

「這是一個典型的案例，投資者集中持有頭寸並包含巨大的槓桿。當價格走勢與之相反時，降低風險就很重要了。而這不是第一次發生這種情況，而且肯定也不會是最後一次。」

高盛在此次爆倉風波中動作迅速。報導稱高盛在3月26日美股開盤前就賣掉了價值66億美元的百度、騰訊音樂和唯品會股票。此後高盛又拋售了39億美元的ViacomCBS、Discovery、Farfetch、愛奇藝和跟誰學股票。拋售股票價值總額高達105億美元。

(中時新聞網)