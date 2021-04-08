台北市長柯文哲心腹、「網軍頭」的邱昱凱升任悠遊卡公司總經理，北市府將以專案核准方式，讓邱年薪可領到350萬元，引起外界議論，柯為愛將護航，主張低薪是製造貪汙的溫床。新北市長侯友宜今（8）日被媒體問到，是否覺得柯文哲失言？侯選擇迂迴回應，只強調任何狀況都不容許貪汙。

侯友宜表示，任何狀況不管薪水高、低或何種大環境下，貪汙絕對不容許，所以我們守住自己的操守、原則才最重要，所有任何狀況絕對都不允許貪汙，他要對公務員和所有人要求與宣誓。

(中時 )