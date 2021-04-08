柯文哲稱低薪是貪汙溫床 侯友宜：任何狀況都不容許貪汙 11:092021/04/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席板橋轉運站啟用典禮。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲心腹、「網軍頭」的邱昱凱升任悠遊卡公司總經理，北市府將以專案核准方式，讓邱年薪可領到350萬元，引起外界議論，柯為愛將護航，主張低薪是製造貪汙的溫床。新北市長侯友宜今（8）日被媒體問到，是否覺得柯文哲失言？侯選擇迂迴回應，只強調任何狀況都不容許貪汙。 侯友宜表示，任何狀況不管薪水高、低或何種大環境下，貪汙絕對不容許，所以我們守住自己的操守、原則才最重要，所有任何狀況絕對都不允許貪汙，他要對公務員和所有人要求與宣誓。 柯護航愛將 竟稱低薪造就貪汙 太魯閣號事故50死 侯友宜不忍了開第一槍 (中時 ) #貪汙 #低薪 #柯文哲 #溫床 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本島首例 萬里海漂豬驗出非洲豬瘟 04:102021/04/07 生活新聞 第一果菜、漁市場改建 北市環評過關 04:102021/04/08 地方新聞 怪手拉工程車鬆脫 駕駛都是李義祥 04:102021/04/08 焦點要聞 台北市政府力挺電動車：《市長室時間》為大家說明社區設置充電設備輔導方案！ 15:382021/04/07 汽車情報-主題企劃 民進黨打不過侯友宜 資深媒體人憂台中慘了 網：我相信她 23:572021/04/07 政治 別人漲上天 救救台積電！679冤魂還有1招解套 19:032021/04/07 財經 柯震東復出人氣回不來 自黑重PO染毒道歉文「有點地獄」 09:282021/04/07 娛樂 核一廠傳挖破冷卻水管 侯：核安監督委員會詳細去了解 10:492021/04/08 政治 AZ疫苗開放第2、3類對象接種 柯文哲願意施打 16:092021/04/07 生活 援助太魯閣受害者 新北議會民進黨團議員捐1日所得 16:452021/04/07 生活 4月12日起擴大前3順位開打 擬給接種假 04:102021/04/08 生活新聞 政治熱門新聞 太魯閣號事故50死 侯友宜不忍了開第一槍 - 政治 扁馬蔡時期重大事故比一比 朱學恒神回一句 - 政治 敢去中國化？高金素梅提一事跨時空打臉蔡英文 文化部長急拉人擋槍 - 政治 民進黨打不過侯友宜 資深媒體人憂台中慘了 網：我相信她 - 政治 陳柏惟超扯質詢再現 網抓包根本和林佳龍在演戲 對話內容曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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