每逢考季，宜蘭市文昌宮就湧進不少考生，祈求能金榜題名，宜蘭市公所每年也會舉辦「文昌護佑祈福」，去年受到疫情影響改線上辦理，雖然疫情趨緩，但為讓考生安心，宜蘭市延續去年作法，並提供300份裝有口罩、狀元糕等物的茄芷袋讓民眾線上抽獎。

今年文昌護佑祈福是4月17日上午9時舉辦，今年採線上直播辦理，宜蘭市公所在祈福活動中，準備象徵勤學的芹菜、象徵聰明的蔥，以及具有勝算與好彩頭意涵的蒜與菜頭等供品獻祝。

宜蘭市準備300份茄芷袋，袋中有Q版文昌帝君像與宜蘭市吉祥物的醫療級口罩、象徵中狀元的狀元糕、包種茶等物，讓民眾線上抽獎，還有20個限量文昌帝君圖樣馬拉巴栗盆栽組作為線上問答的禮物。

來文昌宮的家長或考生，可將准考證影本投入市公所準備的箱子中，避免個資外洩的問題。文昌祈福活動線上直播是在17日上午9時，將在宜蘭市立圖書館臉書粉絲專頁全程直播。

宜蘭市長江聰淵表示，去年因為疫情影響，擔心群聚造成防疫上的漏洞，因此選擇線上祈福，今年延續相同方式辦理，也請家長與考生可用分流到文昌宮祈福，盼大家都可以心想事成，在考場上能得心應手。

(中時 )