國際貨幣基金（IMF）公布全球經濟展望報告，各國經濟復甦力道較預期強勁，加上政府提供額外的財政措施也提振經濟前景，上調去年全球經濟成長為-3.3％，今年經濟成長提高至6％，進一步觀察這次IMF對主要區域的經濟成長預估，多數皆較前次預估值獲得上調，當中以印度、大陸的經濟成長力道最強勁，分別為12.5％和8.4％，有利股市續漲表現。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，從基本面來看，印度3月製造業PMI指數為55.4，仍維持在榮枯值50以上，延續去年9月以來的復甦態勢，2月服務業PMI也自52.8跳升至55.3，顯示印度內、外部經濟環境同步改善，預期對股市將形成正面支撐。4月為印度新財政年度，預期本土資金在投資規劃上將更為積極，加上政府推行的財政政策也可望激勵經濟成長，進一步帶動稅收增加，預估2022財年政府赤字佔GDP比重可望下降，將更有利於印度股市表現。

各項產業方面，林光佑認為，印度現階段看好率先受惠經濟回溫的循環性類股表現，包括非必要消費、原物料，均可持續多加關注。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，雖然春節過後大陸股市出現較大獲利了結壓力，不過以目前的修正情況來看，幅度已反應人行收緊的預期。美國10年期公債殖利率上升的邊際影響降低，市場仍將回歸基本面看待，隨著大陸經濟復甦態勢延續，近期服務業及製造業PMI數據都維持擴張、1、2月工業增加值表現優於預期，企業獲利亦持續改善。

政策面來看，謝天翎強調，十四五規劃定調將加速發展戰略性新興產業，包括新能源、信息技術、高端設備、新材料等，政策題材值得期待，綜合各項利多條件，仍有利大陸股市表現。

(工商 )