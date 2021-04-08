一本描述超人首度亮相的罕見版漫畫，昨天以破紀錄的325萬美元（約新台幣9320萬元）天價售出。

英國廣播公司（BBC）報導，「動作漫畫」創刊號（Action Comics #1）1938年出版時售價為10美分，現在成為全球價值最高的漫畫書。

這本漫畫描述超人的出身，解釋超人如何從另一個星球來到地球，之後變成克拉克肯特（Clark Kent），被視為是超級英雄類別的鼻祖。目前據信只有約100本還在世上。

線上拍賣行ComicConnect.com在聲明中說，這個特別版本是「埋藏在一堆1930年代的老舊電影雜誌中」，狀況很新。

ComicConnect.com共同所有人左諸洛（Vincent Zurzolo）說，這本漫畫書「真的開創超人英雄類別的先河」。他又說，這版漫畫在1938年印了數十萬本。

賣家擁有這本雜誌僅3年，轉手後賺了100萬美元。聲明又說，匿名的買家「算是漫畫投資圈的新手」。

另一個版本2014年在線上拍賣與購物網站eBay以320萬美元售出。

(中央社)