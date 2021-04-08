花旗銀行8日發表調查報告顯示，儘管新冠病毒疫情肆虐，2020年香港千萬富翁人數仍創出歷年新高，這主要得益於各國政府推出有利措施，讓大部分金融工具包括股票、人民幣等帶來財富增值。

路透報導，花旗報告顯示，2020年底香港擁有1千萬港元或以上淨資產的人數達51.5萬，占全港21至79歲人口比重8.7％，即每約12個相關年齡群組人士就有一位千萬富翁，而淨資產中位數為1,550萬港元。

花旗香港零售銀行業務主管李貴莊表示，疫情下世界各國政府採取行動挽救經濟，讓大部分金融工具出現增值，加上投資者作出更多元化、全球化的投資，因而有更多人晉身千萬富翁。

該項調查於2020年11月至今年1月進行，透過電話以隨機形式總共訪問超過4千名年齡介乎21至79歲的香港居民，他們擁有淨資產總值達1千萬港元或以上，而同時擁有最少100萬港元流動資產。

報告並顯示，25％千萬富翁表示其流動資產比2019年底有所增加，漲幅中位數為100萬港元。當中65％表示其流動資產增加的主要來源為投資回報，獲利最多是股票（95％），其次為基金（30％）、外幣（14％）、債券（12％）及黃金（5％）。

調查報告資料指出，大部分千萬富翁均持有股票及外幣（包括人民幣）、其次是基金、債券、貴金屬、期權期貨等產品。當中股票、外幣及人民幣繼續為滲透率最高的三大投資工具。

(工商 )