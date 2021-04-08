美國政府數據顯示，2月美國貿易赤字升至歷史新高，隨著美國經濟復甦加速，出口跌幅大於進口跌幅。

美國商務部公佈的貿易赤字增加了4.8％，至711億美元，略高於分析師的預期，較1月份下調的678億美元有所增加。

出口下降2.6％，至1873億美元，進口下降0.7％，至2583億美元，牛津經濟研究院的奧倫•克拉奇金（Oren Klachkin）表示，這表明美國經濟從Covid-19大流行中反彈的趨勢已開始超過其貿易夥伴。

他在一份報告中說：「相對於世界其他地區而言，美國的較快成長使貿易赤字擴大到歷史最高水準。」

服務業順差下降了十億美元，至169億美元，為自2012年以來的最低水準，克拉奇金將此歸咎於疫情大流行。

在去年Covid-19危機開始後暴跌之後，克拉奇金預測，如果大規模的紓困措施和Covid-19疫苗有助於這個世界最大經濟體，在未來幾個月內走強，貿易逆差將進一步擴大。

克拉奇金說：「更好的健康狀況，重新開放和財政刺激措施將提振美國國內需求，並保持對進口的強勁需求。」

但是，他預測，隨著世界其他地區繼續面對冠狀病毒病例的困擾，美國的出口可能會面臨更長的復甦期。

(中時新聞網)