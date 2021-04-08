葡萄王(1707)3月合併營收8.2億元，月增47.12%、年增9.02%，旗下三大事業體同步正成長，其中台灣葡萄王月增16.8%、年增59.73%；子公司葡眾月增47.08%、年增5.54%；上海葡萄王月增103.18%、年增6.49%。

葡萄王指出，台灣葡萄3月營收年增59.73%，首季營收年增44.24%，目前整體訂單能見度已達90天以上，未出貨訂單已超過首季代工營收總額，預期貢獻第2季業績上升。台灣葡萄王全力發展自營會員有成，在年度VIP活動效益帶動下，自營會員電銷業績1~3月累計年成長近3倍；加上自有品牌網路商城－購健康，以多元行銷擴大投放效益，提升新會員帶動業績成長。此外，看準電銷市場潛力，台灣葡萄王近期將導入CTI話務管理，建置專業電銷團隊，未來將結合12萬會員做直接銷售，可望成為下一波成長動能。

上海葡萄王3月營收月增103.18%、年增6.49%，首季營收年成長36.1%。今年度核心客戶翻單正常，加上第二季將陸續有新品推出，業績可望持續正向表現。緊接著5月開始上海陸續辦理美博會、HNC兩場商展，上海葡萄王將藉由展會積極接洽新客戶，期望能為下半年度業績進一步貢獻，提升未來成長動能。

至於在子公司葡眾方面，3月營收6.7億，月增47.08%、年增5.54%。隨著台灣疫情趨穩，帶動人潮回流，接下來4~6月為會員衝聘期高峰期，加上下半年度預計新品上市，可望進一步推升營業表現。

(時報資訊)