天乾物燥彰化工廠又失火了 緊急撲滅災情降到最低 16:152021/04/08 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化市岸頭巷下午3點22分又發生工廠火警，彰化縣消防局第一大隊緊急撲滅。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化市岸頭巷下午3點22分又發生工廠火警，彰化縣消防局第一大隊緊急撲滅。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真） 彰化市岸頭巷下午3點22分又發生工廠火警，彰化縣消防局第一大隊緊急撲滅。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真） 天乾物燥，水情已經很吃緊了，彰化市岸頭巷下午3點22分又發生工廠火警，彰化縣消防局第一大隊救災車組前往途中看到濃煙，同仁出泡沫及水線迅速將火勢撲滅，燃燒面積約20平方公尺，將災情降到最低。 工廠從事金五拋光表面處理，疑似呈現呈現歇業狀態，彰化縣第一消防大隊出動2個消防分隊，彰化分隊分隊長王佑仁負責指揮搶救，出動各式消防車7輛，救護車2輛，消防人員20人。 火警原因和財物損失，還在進一步調查釐清中。 林佳龍提辭呈 藍轟蘇揆下台 抗衡中國 美日擬推印太版一帶一路 (中時 ) #天乾物燥 #撲滅 #災情 #降到最低 #大隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 入不敷出 18個水庫水位續降 04:102021/04/06 生活新聞 美財長籲 制定全球最低企業稅率 04:102021/04/07 話題觀察 中彰供5停2 國軍支援送水 04:102021/04/08 地方新聞 太魯閣殉職司機專列到樹林站 台鐵人敬禮「任務結束」 16:052021/04/06 生活 抗衡陸 日美將推印太版一帶一路 13:572021/04/07 國際 金門田野火燒埔 距離油槽僅約100公尺 12:402021/04/07 社會 明潭水荒 大潭歲修 陷缺電危機 04:102021/04/08 財經焦點 葉倫籲訂全球最低企業稅率 04:102021/04/07 全球財經 立院交委會默哀1分鐘 林佳龍再次致歉「承擔一切責任」 09:122021/04/07 生活 剛過70大壽 翁喪火窟妻插管 04:102021/04/06 社會新聞 逐利率而居 國壽去年大買陸債 04:102021/04/07 財經要聞 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】卓思潔遺體4天修復 卓母：一看就是我們家的孩子 - 社會 望高寮驚見全裸少女倒地不起 遊客急報案洩駭人內幕 - 社會 台安醫院爆詐領健保及逃稅案 院長等多人遭約談 - 社會 全國最美農會理事長陳怡樺愛子 遭友人脫褲霸凌畫面曝光 - 社會 忘替過世阿公的盆栽澆水害往生 專業玩家：一台賓士不見了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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