彰化市岸頭巷下午3點22分又發生工廠火警，彰化縣消防局第一大隊緊急撲滅。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市岸頭巷下午3點22分又發生工廠火警，彰化縣消防局第一大隊緊急撲滅。（彰化縣消防局第一大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

天乾物燥，水情已經很吃緊了，彰化市岸頭巷下午3點22分又發生工廠火警，彰化縣消防局第一大隊救災車組前往途中看到濃煙，同仁出泡沫及水線迅速將火勢撲滅，燃燒面積約20平方公尺，將災情降到最低。

工廠從事金五拋光表面處理，疑似呈現呈現歇業狀態，彰化縣第一消防大隊出動2個消防分隊，彰化分隊分隊長王佑仁負責指揮搶救，出動各式消防車7輛，救護車2輛，消防人員20人。

火警原因和財物損失，還在進一步調查釐清中。

(中時 )