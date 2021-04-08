全球零組件缺很大，晶片供需失衡重創供應鏈，電子消費產業和車廠產能皆受到影響，如今傳出，一向以卓越的採購能力聞名、供應鏈管理能力十分出色的蘋果（Apple），也不堪零組件供應短缺的影響，導致MacBook、iPad兩項產品生產推遲。

根據《日本經濟新聞》報導，MacBook受到晶片短缺影響，生產的關鍵步驟將受到延誤；此外，另一項產品iPad也因顯示器，以及顯示器相關零組件的短缺，而產能受限。

該報導稱，蘋果將上述兩項產品設備的部分零組件訂單推遲至下半年；日經援引業內人士和專家說法，生產推遲代表晶片短缺問題加劇，而對規模較小的科技公司可能造成的影響更大。

但據消息人士指出，雖然關鍵的零組件供應緊繃，但蘋果主要產品iPhone系列並未受到影響，總體來說，目前領組件短缺問題影響仍僅限於供應鏈上，對消費者產品尚未構成威脅。

根據貝恩策略公司的合夥人Peter Hanbury表示，像蘋果、三星電子、惠普等大型公司都與供應商合作關係密切，能夠在產能受限的情況下，要求供應商優先供應；但他進一步指出，只不過現在市場對電子消費的需求已遠超於這些公司的總產能，這些科技巨頭以及他們供應商同樣面臨提升產能的考驗，這可能需要幾年甚至數十億美元的投入。

(中時新聞網)