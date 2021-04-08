投信法人指出，展望未來，由於美國經濟數據亮眼，市場樂觀預期美國經濟將強勁成長，且美國聯準會(Fed)部分委員預期升息有提前趨勢，殖利率攀升的壓力仍然存在，需關注經濟數據及通膨預期變化。其中，看好高收債表現。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，在利率上升的環境，因為高收益債信用利差較大，表現將優於其他債種。只要美國聯準會不升息，即使美國公債殖利率持續上漲，債市遭遇拋售的程度也有限。

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