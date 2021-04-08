信用利差較大 高收債表現看好 16:412021/04/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投信法人指出，展望未來，由於美國經濟數據亮眼，市場樂觀預期美國經濟將強勁成長，且美國聯準會(Fed)部分委員預期升息有提前趨勢，殖利率攀升的壓力仍然存在，需關注經濟數據及通膨預期變化。其中，看好高收債表現。 野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，在利率上升的環境，因為高收益債信用利差較大，表現將優於其他債種。只要美國聯準會不升息，即使美國公債殖利率持續上漲，債市遭遇拋售的程度也有限。 國巨 首季EPS衝一股本 營收飆歷史次高 首季營收挑戰千億 改寫單季紀錄 (工商 ) #信用利差 #較大 #高收債 #美國聯準會 #投信法人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賣匯阻貶 3月外匯存底終止連21升 04:102021/04/08 財經焦點 IMF報告估印度及大陸經濟雙強 股市表現可期 14:252021/04/08 財經 提高包租代管誘因 政院通過住宅法修法免稅額調高1.5萬 13:082021/04/08 政治 《電腦設備》研華3月營收衝次高 Q1雙升優預期 15:412021/04/08 財經 《觀光股》漢來美食Q1營收雙升 創歷史次高 14:502021/04/08 財經 研華3月營收登歷史次高 接單續旺 15:442021/04/08 財經 《集中市場》外資連4買 萬七不遠了 15:242021/04/08 財經 台股類股輪動 布局主軸聚焦永續概念基金 14:242021/04/08 財經 1分鐘讀財經》炒房客慘了 房地合一2.0逃命期剩3個月 08:282021/04/08 財經 《美股掃瞄》聯準會放鴿 標普再創新高 09:102021/04/08 財經 美掀報復性旅遊熱 大摩看好這類股暴彈 11:152021/04/08 財經 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 解放軍飛彈晶片由台積、世芯供應？經濟部說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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