位於菲律賓東方海面的輕颱舒力基，目前以每小時7公里速度向北北西龜速前進，氣象局最新預測顯示，未來4到5天，也就是周日、下周一颱風近中心最大風速會達到每秒51公尺，跨過強颱門檻，但對台無直接影響，反而會從周六起使水氣更乾，而另一個解渴希望梅雨何時會來？氣象專家賈新興指出，今年梅雨遲到的機率高，有利梅雨的環境要等到5月底至6月初左右。

氣象局表示，舒力基颱風位於鵝鑾鼻東南方2370公里海面上，以每小時7公里轉5公里速度，向北北西轉西，朝菲律賓東方海面緩慢移動，舒力基短期移動較慢，之後會稍微加速，於周日、下周一開始北轉朝日本東方海面前進，此時中心最大風速每秒51公尺，達到強颱標準，同時也是離台灣最近的時候，與台灣距離1000多公里，對台灣不會造成影響，反而從周六開始讓水氣更乾。

既然舒力基颱風不來，第二個降雨希望梅雨又何時會到？賈新興今天在臉書透露最新梅雨預測，指出整體有利梅雨開始的環境，似乎是遲到的機率較高，初步研判5月11至16日可能有鋒面影響的機會，但似乎過去得很快，整個有利梅雨的環境要等到5月底至6月初左右，而整個5月的降雨預測，少雨的機率高達6成以上，水情真的非常嚴峻。

賈新興表示，如果梅雨季降雨不理想，就要撐到颱風季台灣才能真正解渴，像是之前2003年的乾旱，是台灣55年來第四枯的水年，當時旱象一直是撐到2004年7月初的敏督利颱風才解除，但敏督利帶來的豪雨也導致嚴重災情，真的是一手抗旱、一手防汛。

(中時新聞網)