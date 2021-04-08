據財政部統計資料庫最新資料顯示，房地合一今年前兩月個人稅收22.64億元，較去年同期增加1.4倍，反應這波不動產景氣走揚後，2016年景氣低檔時入手的民眾，在去年底出售時申報房地合一稅，已經有明顯獲利，其中六都房地合一稅收最高的，就是近年推案量增與房市交易熱絡的台中市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收增加，代表2016年後購置不動產的民眾，在去年底出售房價已經有段明顯增值，以區域表現來看，雙北市的房地合一稅收反而不如台中市，反應雙北市2016年後的房價維持相對穩定，即使區域內不動產的交易規模大，但稅收反而不如台中市。

台中市今年前兩月房地合一稅收6.21億元，去年同期則僅有1.56億元，成長幅度相當驚人，且今年前兩月的稅收金額也位居六都之冠，反映出台中市2016年後取得的不動產，去年底出售時房價或地價有明顯增值，台中市近年產業持續蓬勃發展，也是台商回流重要的設廠據點，加上許多重大建設進入收割期，房市有許多題材發酵，台中市也不斷有新重劃區推出，吸引許多民眾進場購屋，帶動地價與房價上揚。

第二名則是高雄市的3.15億元，較去年同期增加約1倍，第三名則是新北市的2.86億元，最少的則是桃園市的1.81億元，曾敬德表示，從稅收狀況幾乎就可以看出哪個都會區的房市上漲最明顯，中南部就是這幾年的房市最熱絡的區域，熱度遠勝於雙北市。

以財政部公布近兩年課稅案件狀況，絕大多數出售都是持有兩年以上未滿10年，適用稅率為20%的交易，新的房地合一2.0預計今年7月1日即將上路，預售案可能在未來幾個月出現一小波轉手潮，雖然7月1日前的預售轉手還不用繳納房地合一稅，但預料政策上路前的房地合一稅收，仍有機會再攀升。

(時報資訊)