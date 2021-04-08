美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）司令提摩西．雷（Timothy Ray）上將，先前公開宣稱美國陸軍在太平洋以遠程武器對抗大陸的主意「很蠢」。退役美國陸軍上將布朗（Robert Brown）6日反嗆，說很難想像一位如此資深的軍官，竟然完全和美軍建軍方向及主要對手戰力發展狀況「脫節」。

目前擔任美國陸軍協會（AUSA）執行副總裁、指揮太平洋陸軍（USARPAC）直到2019年9月的布朗，6日投書軍事新聞媒體「Breaking Defense」，說以他近40年的軍旅資歷，很難想像這麼資深的軍官，居然與美國主要對手最近10至15年的發展方向「如此脫節」，且似乎完全沒有理解美軍近年強力推動的多領域作戰（Multi-Domain Battle）概念。

布朗強調，在面對中國大陸、俄羅斯等強大對手時，美軍需要通力合作，結合空中、陸地、海洋、太空和網路等不同領域的戰力，讓敵人在同時面臨複數困境下左右為難，最後被壓垮。

印太司令部的前任司令哈里斯（Harry Harris）和現任司令戴維森（Philips Davidson）上將，都強調應發展多樣化的遠程打擊能力，並認為陸軍和陸戰隊等地面部隊，若能協助壓制海面或其他遠距離地面目標，將能有效增加美軍於印太地區的行動優勢。美國陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）上將3月也表示，陸軍的遠程打擊能力，不僅迫使對手面臨更多挑戰，也讓美軍指揮官獲得更多行動選項，例如能用陸軍極音速武器癱瘓敵軍防空系統，讓海、空軍戰機有效發起進攻。

布朗語重心長地指出，軍種內鬥互爭經費的狹隘想法，早已隨冷戰結束而逝去；在過高的戰略風險下，已沒有任何軍種、盟友或作戰領域能獨自打贏一場戰爭，唯一可行的手段，只有通力合作。

(中時新聞網)