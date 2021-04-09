健身房重新啟動，商用營收回到正成長，喬山(1736)3月合併營收25.9億元，年增13.7%，月增19%，首季營收72.7億元，年增31.4%。

2020年受疫情影響，商用健身房市場需求較為疲弱，喬山指出，今年隨著各國陸續解封，且疫苗持續注射下，健身房會員逐步回流，三月商用營收已開始呈現年增。單月商用營收月增37.4%、年增2.8%，此為自2020年疫情以來首次見到的年增長，尤其以美國商用成長28.2%，表現最為亮眼。

另一方面，家用市場三月營收仍舊強勁，年增54.9%。喬山與中華電信3月11日宣布攜手合作，透過中華電信寬頻、5G、資安、大數據等創新整合應用服務，結合喬山熱門產品「健身魔鏡」，共同打造數位健康生態鏈。喬山更計畫在今年內將數位課程產品擴展到德國及泰國市場，屆時新產品搭配新通路可望為家用市場挹注成長新動能。

喬山因應集團營運成長需求，越南廠第二期工程已於四月一日動土興建，預計可增加越南廠一倍產能，並於第四季旺季來臨前開始量產出貨，強化集團整體供貨能力，為滿足市場需求做足準備。

(時報資訊)