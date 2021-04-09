受半導體晶片短缺影響，美國通用汽車與福特汽車周四宣布將延長汽車減產行動。全球「晶片荒」已經重創汽車產業，汽車製造重鎮墨西哥表示，晶片短缺的問題可望在下半年獲得解決。

美國最大汽車製造商通用汽車周四宣布，北美區的汽車減產計畫將延至5月。除了已經減產的美國與加拿大3座工廠之外，在墨西哥的3座工廠也將開始暫停生產或調整生產計畫。

通用表示，佛州Spring Hill組裝廠下周一起減產兩周，該廠生產熱賣的休旅車。墨西哥Ramos Arizpe組裝廠和密西根州Lansing Delta Township工廠的Chevrolet Blazer車款則將減產一周。

此外，通用在密西根州Lansing Grand River的組裝廠停工時間將延長至4月26日當周。加拿大安大略省CAMI廠與美國堪薩斯州Fairfax廠停產時間則延長至5月10日當周。

通用汽車表示，最新的減產計畫已經納入財測，預計晶片短缺將導致公司今年獲利減少多達20億美元。不過，該公司表示，生產利潤較高之全尺寸卡車與全尺寸休旅車的工廠未受停工與減班影響。

美國第二大汽車製造商福特周四宣布，下周起取消芝加哥組裝廠、密西根州Flat Rock組裝廠與部分堪薩斯城組裝廠的生產，而俄亥俄州組裝廠也將以減班方式運作。

福特表示，將在今年夏季的傳統歲修期讓更多工廠維持運作，以彌補產能損失。

墨西哥汽車產業團體AMIA周四表示，全球半導體大缺貨的問題可望在今年下半年獲得解決。AMIA表示，晶片短缺導致3月出口低迷。墨西哥汽車零組件產業團體INA則表示，因為晶片短缺，北美地區有65種車款受到影響，包括通用、本田、Stellantis與奧迪生產的汽車。

白宮下周一將就晶片短缺問題舉行線上領袖會議，包括福特執行長法利（Jim Farley）和通用執行長芭拉（Mary Barra）等美國汽車業高層，以及白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）和美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）都將出席會議。

本周早些時候，美國汽車產業組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Auto Innovation）促請拜登政府出手相助，並警告全球半導體短缺可能導致今年汽車產量減少128萬輛，並導致生產再中斷6個月。

(時報資訊)