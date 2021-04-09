AES-KY(6781)自結2月稅後盈餘為1.76億元，年成長184.58%，單月每股盈餘為2.76元，由於輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組市場需求暢旺，AES-KY訂單能見度已達下半年，今年營運可望創下歷年新高，今天盤中股價亮燈漲停，再創掛牌新高價。

前身為新普科非IT部門的AES-KY上市掛牌後，挾業績亮眼及籌碼優勢股價連番飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數。

布局電動兩輪車及中大型工業儲能系統電池模組多年的AES-KY因搭上新冠肺炎疫情推動兩輪電動車在歐洲銷售亮眼，以及BBU開始出貨，營運自去年下半年展現強勁成長力道，今年第1季業績也在兩大業務市佔率攀升下呈現淡季如旺季，3月合併營收為9.79億元，年成長230%，累計第1季合併營收為26.9億元，年成長129%，公司自結2月稅前盈餘為2.31億元，年成長220.53%，稅後盈餘為1.76億元，以6.37億元股本計算，單月每股盈餘為2.76元，以上市後股本8.54億元計算，單月每股盈餘為2.06元。

目前電動兩輪車佔AES-KY營收比重逾90%，BBU佔不到10%，隨著BBU新客戶加入，AES-KY預估，今年BBU佔營收比重可望突破10%。

由於終端市場需求樂觀，AES-KY目前訂單能見度已達第3季，AES-KY預估，今年成長幅度應該不會低於去年，有機會再創歷年新高。

(時報資訊)