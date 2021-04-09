不動產投資信託RETIS新光R1(01003T)今早指數上揚逾2個百分點，RETIS新光R1於8日舉行受益人會議，以壓倒性票數通過終止新壽樓管委任契約、不得跟新光集團租借車位後，又以出席權數的70％同意臨時動議，解任不動產管理機構新昕國際的委任關係，等於新光R1幾乎與新光集團「再無關係」。

由兆豐新光R1信託監察人晶華公寓大廈管理維護公司召開的新光R1受益人大會，在出席權數89.67％的情況下，監察人提案的前三案，全數以出席權數八到九成以上的同意票，通過新光R1要終止與新壽樓管的複委任契約，不得再向新光人壽及新光建設承租車位，及晶華管護辭去基金監察人，最後並以64％以上通過委任律師翁偉倫接任基金監察人。受益人會議亦以臨時決議方式，通過授權基金監察人翁偉倫，對新光R1的受託機構兆豐銀行，及管理機構新昕國際提起訴訟，追究管理不善等法律責任。

新光R1受益人會議票選晶華公寓大廈管理維護公司，為不動產管理機構的最優先議約對象。市場關心新光R1是否會清算下市，晶華管護總經理林超驊表示，不會主動提案下市清算，會努力提高新光R1的績效，不會再像新光集團一樣，發生關係人交易的情況。

自2009年以來，新光R1的股利每年大都維持在0.36~0.4元之間。若以配息來看，近年來以土銀國泰R1(01002T)配息最好，約在0.4~0.5元間。

(時報資訊)