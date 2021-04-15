日股15日早盤小漲，景氣相關族群與受到高盛以及富國銀行上漲激勵的銀行類股，雙雙表現亮眼。但科技類股拖累大盤漲勢，日經225指數收29,642.69點，上漲21.7點，漲幅0.07%。東證股價指數收1,959.13點，上漲6.95點，漲幅0.36%。

三菱日聯摩根士丹利證券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley）表示，由於新冠病毒再度擴散，日本經濟成長也備受擔憂，但市場也在找一些與國外需求有關的投資標的。外貿可期下，航運類股將可受益。

東京證交所33個產業類別中，航運業者漲幅最大，其中日本郵船(Nippon Yusen)漲4.37％，商船三井(Mitsui O.S.K. Lines)漲2.77％，川崎汽船(Kawasaki Kisen)也漲3.43％。

同時，礦產業與煉油業者的股價也走高。

三菱日聯摩根士丹利證券調降東京威力科創(Tokyo Electron)以及愛德萬測試(Advantest)投資評等後，兩者股價分別跌1.94%與2.6%。

高盛與富國銀行首季獲利大增，因此日本同業也跟上漲。

三菱UFJ金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)漲1.28％，三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group)漲1.58％，野村控股(Nomura Holdings)也漲2.01％。

Seven＆i Holdings漲5.41％，在東證核心30中表現最佳，其次是日本郵船與漲3.98%的住友金屬礦山(Sumitomo Metal Mining)。

至於表現最差者為卡西歐(Casio Computer)跌3.12％，其次是Screen Holdings跌3.01％。

(時報資訊)