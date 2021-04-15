台灣投信業者發行未來車、智能電動車相關ETF的時機更近了，目前台灣已有3家投信業者提出申請電動車指數認可，根據瑞銀報告指出，隨著電動車持續發展，預估電動車成本與價格可望逐步與油電車越來越接近。預估2022年電動車與傳統車總成本差距將縮減至1900美元，預估2024年成本差距將驟降至零。

富邦投信昨遞件申請「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」資格認可，該指數係由MSCI Limited所編製及維護。「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」係自母指數MSCI ACWI IMI(MSCI ACWI Investable Market Index)之成分股中，先以MSCI ACWI IMI Future Mobility Index之編製規則，篩選出未來車主題相關股票，再根據市值、流動性與掛牌交易所進行篩選，挑選經自由流通係數調整後市值前30大之公司編製而成。

目前市場已有元大、國泰和富邦投信申請電動車指數認可，2月，國泰投信申請「ICE FactSet全球智能電動車指數」，是由ICE Data Indices, LLC編製及維護，該指數從全球交易所上市股票、ADRs及GDRs，挑選符合市值及流動性標準的股票，進一步透過FactSet的RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫，篩出符合智能電動車供應鏈的公司，採市值加權分配權重，現有成分股約30檔。

而元大投信在2019年7月申請「ICE FactSet全球智能車指數」，也和ICE合作，但目前還沒有一家投信發行出相關連結ETF的產品。

(時報資訊)