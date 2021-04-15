在網路股上漲以及美國景氣復甦快速帶動下，韓股15日走高。KOSPI指數暫為3,187.6點，上漲5.22點，漲幅0.16%。同時，韓元升值，韓國公債殖利率也上升。

三星電子與SK海力士分別漲0.6％與0.73％，至於網路業者Naver也漲0.89％。

至於股票分割一拆五的Kakao重回交易，股價也一度暴漲18.7％並創新高。

LG電子再大漲4.02％，因傳出LG與有策略合作的加拿大汽車供應商麥格納國際（Magna International Inc），將與Apple簽約打造電動車。

美國聯準會最新褐皮書指出，2月下旬到4月上旬時，受到民間消費激勵，美國景氣復甦加快腳步。聯準會也重申，2022年底之前，基本上是不可能調升利率的。

雖然房地產價格高漲，但韓國銀行擔心，新冠疫情可能會阻礙景氣復甦進度，故全體委員無異議通過，還是將利率保持在歷史新低0.5%位置。

15日，韓國官方資料指出，新增698例新冠患者，比14日創三個多月新高的731位，要稍微減少一點。

最新匯價，目前1美元可兌換1,115.8韓元，韓元升值0.07％。 韓國3年期公債殖利率上升0.8個基準點至1.11％。

(時報資訊)