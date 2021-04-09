強大內需撐腰，王品集團公布3月自結營收，除台灣事業群營收為9.6億元，改寫台灣事業群3月營收新紀錄，年增56.28％；大陸事業群3月營收5.1億元，較去年同期大增246.77％，促使兩岸合併營收達14.7億元的同期歷史新高，更使王品集團2021年Q1合併營收達47.1億元，刷新紀錄，寫下「三高」的好成績。

3月和Q1營收雙雙創下新紀錄，王品分析，台灣營收已經連續第11個月改寫近年新高，主要受惠疫情穩定，內需市場熱絡、挹注餐飲消費力道，加上王品集團安心的形象獲消費者信賴；而大陸疫情同樣趨緩，消費觸底反彈、餐飲需求暢旺，王品在大陸的品牌轉型也逐漸展現成效，「王品牛排」插旗「中國第一高樓」，在上海中心53樓開出旗艦店，帶動大陸事業群營收穩步上揚。

迎接兩岸內需市場同步爆發，2021年王品集團預計在兩岸推出5個新品牌。台灣瞄準燒肉市場逾90億元的商機，3月初在西門町開出首家「燒肉吃到飽」品牌－「肉次方」，客群鎖定20-35歲、喜愛嘗鮮的年輕人，試營運期間就引發網友高度討論，訂位更是滿至一個月後，顯示王品近期投入「吃到飽」的市場策略，對消費者頗具吸引力。

台灣事業群也加快其他地區的展店腳步，看好台中捷運通車商機，王品自去年12月開始積極佈局，一口氣新開5家門店，其中4家就位在捷運站旁，總計台中捷運綠線18站，其中6站就有王品集團15家門店，從捷運站步行約10分鐘，就能將王品美食吃透透，包含「和牛涮」搶進文心崇德商圈，迅速成為千萬大店，加上緊鄰「石二鍋Fresh」、「薈麵點」，附近還有「西堤」、「陶板屋」，形成「王品一條街」的特殊景象，預計今年在全台預計展店40家，總店數上看330家，創歷年最大規模。

值得一提的是，自去年疫情爆發以來，王品子公司萬鮮看準商機，跨入冷凍、常溫食品市場，隨著天候轉熱，3月份將「石二鍋」最熱門的「檸檬冬瓜冰沙」商品化，首波上架全聯千家門店，業績也開紅盤，平均日銷破1,600杯，帶動王品穩定發展第二條成長曲線。

(中時 )