一改過去唱《心經》、《普門品》等溫婉文雅的形象，南管藝術家王心心嘗試解放自我，挑戰編創白居易《長恨歌》，她穿著牛仔褲上台，一把琵琶抱在懷中，唱響詩句裡的唐明皇與楊貴妃的愛恨情仇，唱到痛徹心扉處，明明是優雅的天秤座，卻隨機索性彈斷琴弦，像個搖滾樂手，她說：「即使是一把琵琶，也希望能湧現萬馬千軍，我想嘗試解放自我。」

自小在南管發源地福建泉州成長的王心心，在南管樂器製造師老爸的啟蒙下學南管，對南管音樂十分熟練，基礎深厚，她清亮的嗓音，深植觀眾心。

然而，55歲的她卻說，最近遇上了創作瓶頸，每天工作前跟南管祖師爺孟府郎君上香，祈禱世界和平，祈願有更多人愛上南管，「我也期望自己能跨出南管的世界，有不同的表現。」

於是，王心心與雲門舞集創辦人林懷民、國家文藝獎得主作曲家賴德和一起合作，由這兩位資深創作者作為她的藝術陪伴，一起發想創作，林懷民一字一句地和她一起研究《長恨歌》裡的愛恨情仇，標註情緒起伏，抑揚頓挫，賴德和則在音樂方面給予指引和協助。

兩位國寶級的長輩形容王心心「即使燒成灰都還是能唱傳統南管」，要她破自己的套路，也破南管套路。因此，林懷民要王心心「下了課」之後，不能練琴，不要思考筆記內容，要全然地放空，去運動，去游泳，去聽貝多芬交響曲，或是歌單裡的流行歌，隔天早上11點再繼續排練。

「也許兩位老師看見我內在有很狂野的一面，他們幫助我釋放出來。」王心心所演奏的南管版《長恨歌》，沒有別人，只有她自己，一個人和一把琵琶，像是要和世界對抗，有時是唐明皇，有時是楊貴妃，突然變身白居易，又回到王心心，悲喜交織，如同《琵琶行》詩句提到的「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」。

傳統南管音樂原有的即興方式，是在規範裡找到自由，王心心再脫一層皮，不在限制裡即興，而是要擁有真正的自我，只是明明是好學生，做了那麼多功課，上了舞台卻要通通忘掉，即興發揮。

王心心說，「林老師希望我可以依照當下的心境，以及現場觀眾帶給我的感覺做即興表演，讓一切在當下發生。」演出將於5月29日至30日在淡水雲門劇場、6月12日至13日在台南文化中心原生劇場登場。

(中時 )