長榮海運大型貨櫃輪「長賜輪（Ever Given）」不久前橫堵蘇伊士運河，造成雙向回堵癱瘓航道，費時近一周後終脫困，目前多方正在協調相關賠償事宜。而在長賜輪受困期間，一台「小」挖土機在長賜輪底下挖掘泥沙的照片意外在全球爆紅，更被網友製成梗圖，只不過挖土機司機加瓦德（Abdullah Abdul-Gawad）卻透露，他真的不太喜歡那些迷因。

3月23日長賜輪擱淺後，此一全世界極繁忙的運河雙向回堵，每小時損失驚人，各方也積極投入救援、設法讓她脫困，而相關影像曝光後，不少人注意到底下有一台挖土機，正努力挖掘船底下的泥沙。這台挖土機隨即爆紅，更被許多人做成「梗圖迷因」在網路上流傳。如今，該挖土機司機加瓦德首度現身受訪，並透露他看著「有趣的」梗圖時，一點都笑不出來。

因長賜輪爆紅的孤獨小怪手，司機親吐心聲：不喜歡那些迷因。（美聯社）

加瓦德接受《商業內幕》訪問時，分享他這段時間的經歷，他表示當時他真的無暇顧及任何事，他甚至是最後一個才知道有這些梗圖迷因的，「對我來說，這些真的不好笑，感覺全世界都在嘲笑我的工作」。

加瓦德列舉他所看到的梗圖迷因，例如有的內容顯示「長賜輪擱淺蘇伊士運河，蘇伊士運河管理局馬上採取行動，結果卻派出米粒大小的設備前往救援」，諷刺埃及當局面對事故反應緩慢；加瓦德稱，「我看到真的有點不高興，但這些調侃也讓我非常有動力，希望全世界看到成功之後說：他做到了」。

This is officially the most accurate boat meme. pic.twitter.com/ekmMHcVZAM — Lacy Baugher-Milas (@LacyMB) March 29, 2021

而壓力巨大的也不僅加瓦德，《商業內幕》援引《華盛頓郵報》報導內容，負責拖引長賜輪脫困的拖船水手們也看到了那些梗圖迷因，一名水手向《華盛頓郵報》表示，「根本沒有人知道我們承受的壓力有多大」。

事實上在如此巨大的一艘船底下做挖掘行動，十分令人恐懼。加瓦德指出，在挖掘泥沙的過程中，「無法得知長賜輪是否能如預期般順利的脫困，船隻也有可能不會浮起，反而失衡而傾倒壓到他」，船隻和挖土機的體型大小比較下，其中的落差恐懼感不言而喻。

(中時新聞網)