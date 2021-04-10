40歲香港女星張柏芝不僅第三胎兒子生父成謎，這陣子更因不時被拍到肚皮隆起的照片，引爆網友熱烈討論她是否又懷了第4胎。然而她參加《乘風破浪的姐姐2》昨(9日)總決賽，就慘遭同組女星陳小紜PO出其粗手臂粗腰兼臉僵之死亡角度合照，令粉絲看了氣罵陳小紜心機重！

大陸女星陳小紜因為在《如懿傳》飾演如懿的忠心婢女「惢心」小有名氣，近日更憑著參加《乘風破浪的姐姐2》知名度大漲。然而昨（9日）播出總決賽，她也在微博曝光與同組女星合照，未料照片一上傳立刻惹來網友大罵，因為不少人就發現這些照片中只有陳小紜一人獨美，其餘女星不是站姿不佳，就是表情歪斜，被網友痛批心機重。

張柏芝慘遭陳小紜曝光僵臉粗腰照。(取自陳小紜微博)

其中更以張柏芝崩壞最為離譜，因為以「神顏」著稱的她，在陳小紜上傳的合照中，粗手臂與水桶腰全都露，連臉蛋都歪了，令網友看了傻眼，紛為張柏芝叫屈「什麼人品啊，跟這樣的姐妹做朋友真可怕」、「雖然我不喜歡張柏芝，但是發的這個角度…真是醉了」、「妳真是只管自己美啊，柏芝這幾張照的不好看你也發」、「柏芝都那樣了還發啊」。

張柏芝身形激似孕婦。(取自陳小紜微博)

張柏芝深陷懷4胎傳聞，雖然她早前以在大陸節目《快樂大本營》親口否認，指自己已有3個兒子，人生足夠了，不會生了。然而資深媒體人許聖梅昨(9日)在中天《新聞龍捲風》被問到張柏芝若懷孕那怎麼參加《乘風破浪的姐姐2》？她則表示為什麼不行？稱有的女生懷孕會不穩定，但有些女生是連懷孕都能種田。

(中時新聞網)