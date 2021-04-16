有「拜登最好的朋友」之稱的美國前參議員陶德（Chris Dodd）14日下午率團訪問台灣，是美國總統拜登上任後訪台首發團。外界質疑，美國為何派不具現任職務的陶德出訪？民進黨前立委郭正亮認為，因為前國務卿、美國氣候特使克里（John Kerry）正在上海，可望與大陸尋求合作，美國並不想破壞三方關係；至於為何不由AIT（美國在台協會）轉達？應是因為AIT處長酈英傑馬上就要換人了。

郭正亮15日在《中視》政論節目〈頭條開講〉表示，此次美國來訪同行包括兩位前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）、阿米塔吉（Richard Armitage），份量當然是很高的，但是拜登這個時候也不想直接派太高級別的官員訪台，因為會直接引起美中衝突。

郭正亮分析，這次陶德訪台主要有兩個目的，第一個是前國務卿、美國氣候特使克里（John Kerry）正在上海，克里若談氣候變化勢必得跟大陸合作，但美國也不想讓台灣覺得自己要放軟了，因為中美雙方競爭態勢仍在，台灣這張牌仍必須打好，所以另外派一組人來台灣。

郭正亮表示，此次出訪團成員先前的級別是很高的，雖非現任卻仍具代表性，但台灣跟大陸與美國本就不是等量齊觀的外交關係，畢竟美國跟大陸是正式的邦交國，美國跟台灣並無邦交，但這次派來的人確實是過去很有份量的人，且陶德也確實是跟拜登說得上話的人。

此外，郭正亮指出，第二個是拜登4月16日要與菅義偉見面，據他了解兩人談的5個議題中3個都與台灣有關，所以從禮貌上美國會認為，必須要先告知台灣並了解台灣的想法。

針對郭正亮的第二點分析，在座的政大外交學系副教授賴岳謙質疑，這部分應可由AIT他們來處理即可；郭與現場主持人周玉琴、國民黨副秘書長柯志恩異口同聲道：「酈英傑馬上就要換啦！」這段對話意外洩露出美方未來可能的人事變動。

(中時新聞網)