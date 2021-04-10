「台南橄欖球之父」黃茂卿今年百歲冥誕，他1947年縫製1顆橄欖球啟蒙台南橄欖球風氣，更培育台南市橄欖球隊締造區運16連霸，感念其貢獻，300名10幾歲到80幾歲球員10日齊聚台南踢球追思；義大醫院院長杜元坤兒時跟著黃茂卿打球，「橄欖球教會我團隊合作、相信隊友、尊重對手、服從裁判，影響我一輩子。」

台南市橄欖球協會紀念「台南市橄欖球之父」黃茂卿百歲冥誕，今日在台南市立橄欖球場舉辦追思會暨首屆茂卿盃南北友誼賽，台北、台南全國橄欖球菁英OB齊聚一堂，老中青在場上拚搏身影，見證橄欖球運動魅力。

台南市長黃偉哲今天也到場見證黃茂卿紀念碑揭碑儀式。(曹婷婷攝)

台南市橄欖球協會紀念「台南市橄欖球之父」黃茂卿百歲冥誕。(曹婷婷攝)

2008年辭世的黃茂卿是牙醫也是牧師，從小因父親傳教到日本定居，進入日本橄欖球名門的同志社中學就讀，接觸橄欖球也成為愛好者，習醫的他返國後在台南開牙醫診所，當時想打橄欖球卻苦於無球，跟教友買來牛皮縫製橄欖球，進而組成台南市第1支橄欖球隊，日後更締造1976年至1991年區運會「16連霸」冠軍紀錄，至今沒人打破這項紀錄。

骨科名醫杜元坤熱愛橄欖球，再忙每月都要上場打3場球，啟蒙他愛上橄欖球的正是黃茂卿。杜元坤回想讀太平境幼稚園跟著黃茂卿打球，感念在那個年代，當時是園長黃茂卿讓學生上音樂、摔柔道、打橄欖球，開創多元化教育，是他的人生啟蒙導師，橄欖球教會他「團隊合作、相信隊友、尊重對手、服從裁判」4大信條，「我一輩子都在追求他所留給我們的橄欖球偉大夢想」。黃茂卿兒子黃連星感性說，推動橄欖球成就父親美麗一生。

骨科名醫杜元坤熱愛橄欖球，啟蒙者就是黃茂卿，「我一輩子都在追求他所留給我們的橄欖球偉大夢想」。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今天也到場見證黃茂卿紀念碑揭碑儀式，碑身寫有黃茂卿事蹟，不過，整座碑是前台南市長蘇南成與黃茂卿打橄欖球的銅像，原本矗立在台南市火車站前，前市長許添財於1997年移至橄欖球場門口放置。黃偉哲當場也允諾，未來會支持橄欖球運動，重振台南橄欖球威風。。

(中時 )