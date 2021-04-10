台大醉月湖鵝慘遭獵殺帶走 警鎖定一嫌追緝中

台大醉月湖一隻最大的鵝，上22日凌晨慘遭人毒手，被殺死後裝箱帶走，台大校方10日中午到大安分局羅斯福路派出所報案，對「凶手」提出侵占告訴，警方目前已鎖定一名吳姓男子涉案，正積極查緝中。

有台大學生10日凌晨在PTT八卦板爆卦及臉書《NTU台大學生交流板》發表「消失的鵝鵝真相」文章，指醉月湖的鵝鵝被殺了，經調閱監視器一查發現，一名附近居民於清晨4時58分被拍到空手朝醉月湖鵝的棲息地走去，而2分鐘後，清晨5時許，該男把鵝從脖子拎住往外離去，把已明顯死亡的鵝放入紙箱中，騎乘腳踏車離去。並指該名殺鵝凶手是慣犯，經常來台大抓魚抓鴨抓鵝。

吳男騎乘自行車從新月台出口離開台大校園。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台大今日中午11時許到派出所報案，警方調查，嫌犯是一名年約40歲的吳姓男子，當日騎腳踏車在台大校園閒晃，凌晨將鵝裝箱帶走後，騎車從新月台出口離開台大，朝羅斯福路五段逃逸。

警方調查，吳男是裝潢臨時工，原本住在新北市中和，但住處之前曾發生火警，吳男隨即不知去向，懷疑他目前居無定所，正循線追查他的下落。

(中時 )