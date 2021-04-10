警政署長陳家欽致詞時特別感謝郭法官對警察的支持。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台灣高等法院法官郭豫珍，在繁忙審判餘暇，仍拜師習畫、沉浸於藝術之中，並於10日在國泰世華藝術中心舉辦個人「藍色覺思」公義畫展，發願藉著調色盤與油彩累積善款，將售畫所得扣除必要成本後，捐助因遭受暴力而殉職的員警家庭，希望拋磚引玉，喚起社會大眾支持與尊重警察。

從事刑事審判工作近30年的郭豫珍，因具有中央警察大學犯罪防治研究所法學博士學位，不僅對司法問題與審判環境有深刻的體認，更感於社會大眾對殉職警察，也許一開始充滿關懷激情，但隨著時間流逝，正義逐漸模糊，他們的英勇事蹟就慢慢被遺忘，留下的是孤苦的雙親、悲碎的配偶及無依的子女，因而發願舉辦公義畫展義助殉職警察遺眷。

警政署陳家欽在畫展開幕致詞時表示，維護治安、打擊犯罪一直是警察的職責，在執勤過程中奮勇犧牲的同仁，警政署一定會提供最大的照顧與協助，讓所有警察人員能勇於任事、無後顧之憂，致力警察工作，並且對於郭法官及社會各界給予警察的支持，表達由衷感謝。

郭豫珍經師大美研所名師指導，融合多元技法、職務洞察與社會反思，創作出獨特的藝術語言，其畫作分《藍色覺思》與《綠色浪漫》兩個系列。前者，從職務體認，對司法制度問題的覺察與省思；後者則是對生活周遭真善美事物的體會與反饋。郭深刻地透過繪畫素材，訴說司法日常與日常司法；將司法轉化為具象可識的畫面，對普羅大眾的視覺衝擊，是文字描寫所無法比擬的。

(中時 )