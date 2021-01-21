年僅40歲卻已早生華髮的新竹市一分局家防官郭有軒，因全心投入家防工作，今年獲得衛生福利部紫絲帶獎，該獎項每年選拔全台10名在社政、警政、司法、檢查、教育以及衛生醫療等領域貢獻人士，能獲獎相當難得。郭有軒自謙是代替社會安全網的夥伴們領獎，希望善盡社會責任，補齊社會安全網的不足。

郭有軒從台大外文系畢業後投考警察，因受到同事鼓勵，近6年來轉任家防官。提及近年來印象深刻的案件，郭有軒回憶，去年有民眾凌晨報案指出聽到疑似兒虐，但派出所員警抵達現場後哭聲已消失，他接獲轉報後趕緊聯繫報案人、大樓管理員，用僅有的線索推敲任何可能，並帶著社工直衝現場，成功安置了一名幼童。

有成功拯救的案例，也有讓郭有軒心碎不已的遺憾，他說，在轉任家防官的第一天，大清早收到媒體報導，稱轄區有鐵皮屋火警，一對小姊妹相擁而亡。郭有軒回憶，那對小姊妹原生家庭屬高風險，父親常帶著小姊妹來派出所報到，對她們相當熟悉。郭有軒認為此事雖與兒虐無關，但讓他每回處理幼童有關案件時，戒慎恐懼、引以為戒。

「快樂長大應該是基本權利。」郭有軒認為很多兒虐致死案件，應提早做好家庭暴力防治，這也讓他遇到案件就努力追根究柢不敢放手，那怕虛驚一場都好，因為很有可能這是當事人唯一最後的求救機會。

此次郭有軒經現代婦女基金會推薦，獲選為紫絲帶10名貢獻人士之一，郭有軒認為並非僅指他一人的功勞，而是他代替社會安全網的夥伴們像是社工、警察同仁、法官、檢察官、衛生單位，甚至還有熱心民眾來領獎的。郭有軒希望盡身為警察的社會責任，補漏社會安全網的不足。

(中時 )