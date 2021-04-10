「雞排妹」鄭家純主持網路節目《深夜保健室》用嚴謹的態度，帶領觀眾一起探尋正確的性知識，至今總觀看人數超過6000萬次，在眾多網友期盼下，集結節目中最受歡迎的16個精華主題成書出版，10日舉辦首場簽書會，鄭家純說錄節目很像在跟這些醫師、專家一對一的家教授課，學到了更好的性技巧，性生活也變得更豐富了，不過也意外吐露最近自斬3年地下情，剛恢復單身的她，目前全心投入工作中。

鄭家純今一身俏護士裝扮出席活動，被問到私下是否會跟男友玩角色扮演？她說只扮過女學生，並自嘲無趣，「不會一直去想這些把戲」，談到不好的性經驗，她說每個人一定都會遇到，認為可能是性知識不足才會導致不合拍，建議大家「前戲也要學會之外，後戲也很重要，可以為中間過程加分」。至於感情現狀，她自曝才跟一個不錯的約會對象主動提分開，「我一直都沒說他是男朋友，就是很有緣份的度過3年」，分手原因則不是用三言兩語就能說完，剛好最近忙「38號樹洞」性騷擾信件展、出新書、情趣品牌「純色」新品，「當作轉移注意力，我覺得老天爺滿疼我」。

對於影片下方留言區，常有網友意淫穿著性感的她，鄭家純也不以為意，她認為要推廣性知識，這也是無法避免的事。節目也曾邀請到一位入珠師傅擔任來賓，當天帶來各式各樣客人入珠使用的材質，當鄭家純的手正好放進去碗裡，對方才說那些都是從客人潰爛的生殖器上拿下來的，「看得出來他是在等我的反應，但我很淡定，對方也就自討沒趣」。她也提到節目正在尋覓接棒主持人，之前有邀請Albee（范乙霏）和寫真女星Tiny到節目試試，效果都還不錯。

(中時 )