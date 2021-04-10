2021年木蘭女足聯賽今天開踢，去年僅獲1勝墊底的高雄陽信，今年首戰就以2比1氣走地主新北航源FC，旗開得勝，關鍵是木蘭聯賽生涯進球王李綉琴。她從台中藍鯨轉會陽信，處女秀就貢獻1射1傳，破壞力展現無遺。
陽信今年大肆補強，除了留下「最強洋將」若林美里，也補進丁旗、李綉琴、楊雅涵等鋒線好手，希望解決去年15戰只進9球的攻擊窘境。結果全新組合一開賽就發揮，第6分鐘若林美里在禁區外送出妙傳，李綉琴於右側禁區晃過出擊的航源門將廖汶琪後打入空門，替陽信首開紀錄。
第70分鐘航源的高中小將李翊汶操刀12碼中的，將比數扳成1平。但8分鐘後李綉琴挺身而出，後場拿球後一路殺到前場，眼看防守球員就要追上，李綉琴放慢速度又突踩油門，加速甩開對手突入右側禁區橫傳，助攻吳愷晴跟進破網，還是讓陽信帶走客場3分。
台中藍鯨首輪主場0比0戰平衛冕者花蓮，雖未討回去年雙亞之仇，不過曾在木蘭聯賽請雞排的國民黨主席、立委江啟臣到場替藍鯨加油。桃園市長鄭文燦也現身桃園青埔足球場，替桃園國際加油打氣。鄭文燦表示，相信未來桃園國際的戰績會愈來愈好，市府也會繼續推動足球，還規畫建置兩座新足球場。
木蘭聯賽首輪結束，台北熊讚與高雄陽信同獲3分，熊讚藉淨勝球優勢暫居第1，花蓮、台中藍鯨並列第3，桃園國際0比5不敵台北熊讚，失球數多暫時墊底。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。