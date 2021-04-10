2021年木蘭女足聯賽今天開踢，去年僅獲1勝墊底的高雄陽信，今年首戰就以2比1氣走地主新北航源FC，旗開得勝，關鍵是木蘭聯賽生涯進球王李綉琴。她從台中藍鯨轉會陽信，處女秀就貢獻1射1傳，破壞力展現無遺。

陽信今年大肆補強，除了留下「最強洋將」若林美里，也補進丁旗、李綉琴、楊雅涵等鋒線好手，希望解決去年15戰只進9球的攻擊窘境。結果全新組合一開賽就發揮，第6分鐘若林美里在禁區外送出妙傳，李綉琴於右側禁區晃過出擊的航源門將廖汶琪後打入空門，替陽信首開紀錄。

第70分鐘航源的高中小將李翊汶操刀12碼中的，將比數扳成1平。但8分鐘後李綉琴挺身而出，後場拿球後一路殺到前場，眼看防守球員就要追上，李綉琴放慢速度又突踩油門，加速甩開對手突入右側禁區橫傳，助攻吳愷晴跟進破網，還是讓陽信帶走客場3分。

國民黨立委江啟臣（左）到太原球場與藍鯨球迷同樂。（中華足協提供）

台中藍鯨首輪主場0比0戰平衛冕者花蓮，雖未討回去年雙亞之仇，不過曾在木蘭聯賽請雞排的國民黨主席、立委江啟臣到場替藍鯨加油。桃園市長鄭文燦也現身桃園青埔足球場，替桃園國際加油打氣。鄭文燦表示，相信未來桃園國際的戰績會愈來愈好，市府也會繼續推動足球，還規畫建置兩座新足球場。

木蘭聯賽首輪結束，台北熊讚與高雄陽信同獲3分，熊讚藉淨勝球優勢暫居第1，花蓮、台中藍鯨並列第3，桃園國際0比5不敵台北熊讚，失球數多暫時墊底。

桃園市長鄭文燦到青埔足球場替桃園國際加油，也和中華足協理事長邱義仁討論整建足球場計畫。（中華足協提供）

(中時 )